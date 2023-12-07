"قل إنك تخاف التعامل مع لافروف".. زاخاروفا ترد على وزير الخارجية البريطاني السابق

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزير الخارجية البريطاني السابق فيليب هاموند، الذي ادعى أن نظيره الروسي سيرغي لافروف "يرهب" نظراءه.

وجاء تعليق زاخاروفا على تصريح وزر الخارجية البريطاني السابق الذي قال في مقابلة مع وسائل الإعلام الدعائية البريطانية: "لافروف عدواني ... هو يخيفك جسدياً. يقترب منك (إنه رجل ضخم جدا) ويكرر موقفه ببساطة ويزمجر عليك، ليؤكد أن كل شيء هو كما يقول".

ونشرت زاخاروفا صورة جماعية لوزير الخارجية الروسية ونظرائه البريطاني والأمريكي والصيني والألماني والفرنسي، وقالت إنه يمكن ملاحظة أن لافروف وهاموند متقاربا البنية الجسدية.

وأضافت موجهة كلامها لوزير الخارجية البريطاني السابق: لماذا أنت تكذب؟ قل فقط إنك خائف من زميلك الروسي، وإنك تخشى التعامل مع لافروف، فهو يفوقك ذكاء ولديه كاريزما، وأكثر منك لطفا، بدل أن تختلق قصصا عن "الترهيب الجسدي لرجل ضخم يزمجر!!!".

وقالت زاخاروفا إن السياسيين البريطانيين كانوا دائما من ذوي القدرات العقلية المتواضعة مقارنة بباقي مواطنيهم، مشيرة إلى أنهم سبق أن اختلقوا قصة "الهجوم الكيميائي وألصقوها بـ بتروف وبوشيروف" وكذلك الشأن مع قصة "لافروف العدواني".

كما أشارت المتحدثة إلى ما كتبته صحيفة "لوفيغارو" في وقت سابق، حيث ادعت أن لافروف لا يبتسم، وهو على عكس الحقيقة التي تظهرها فيديوهات لافروف خلال مقابلاته وندواته الصحافية.

المصدر: RT