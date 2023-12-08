كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو لاجتماع طارئ اليوم السبت (فيديو+صور)

اتهم رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال سلطات كييف بالتسبب في الكارثة التي شهدها مترو المدينة وإغلاق 6 محطات على الخط الأزرق بسبب الضغط وهبوط مسار أنفاق سكة حديد المترو وتدفق المياه.

وكتب شميغال في قناته على "تلغرام": "إن لمترو كييف أهمية استراتيجية مزدوجة - باعتباره شريان نقل وملجأ حيث يجد الآلاف من الناس فيه ملاذا لهم".

وأضاف: "بسبب سلوك وتقاعس سلطات المدينة، تبرز هناك تهديدات بحدوث فيضانات وتدمير لأنفاق الخط الأزرق في مترو العاصمة، وسيكون لذلك تأثير مباشر على سلامة سكان كييف".

وعلى إثر ذلك، أمر شميغال بعقد اجتماع للجنة الحكومية للسلامة التكنولوجية والبيئية وحالات الطوارئ يوم السبت، يحضره العديد من المسؤولين.

وفي الوقت نفسه، قال شميغال إنه يتوقع أن يحضر عمدة كييف فيتالي كليتشكو هذا الاجتماع "مع تقرير مفصل"، وهو، بحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، يتعارض مع رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي.

💧 🇺🇦 The metro was flooded in Kiev pic.twitter.com/iU6lOQZIw6 — Sprinter (@Sprinter00001) December 8, 2023

وفي الوقت نفسه، لم يقم رئيس الوزراء بدعوة رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، الذي عيّنه زيلينسكي في هذا المنصب في أكتوبر 2022، إلى اجتماع اللجنة.

Station métro Kiev pic.twitter.com/yQzy3ppyCZ — Renaud Patrick (@RenaudPatrick9) December 8, 2023

هذا وقد أعلن مجلس مدينة كييف، يوم الجمعة 8 ديمسبر، إغلاق حركة القطارات بين 6 محطات مترو لمدة 6 أشهر اعتبارا من 9 ديسمبر بسبب حدوث هبوط في الأنفاق.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن هذه المحطات أُغلقت بسبب انخفاض ضغط النفق الذي بدأت المياه تتدفق إليه.

المصدر: تاس