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كييف.. عودة تقنين الكهرباء بجدول انقطاع منتظم

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كييف.. عودة تقنين الكهرباء بجدول انقطاع منتظم
AP
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أعلن سيرغي كوفالينكو، مدير شركة "ياسنو" الأوكرانية للطاقة انتظام جدول تقنين الكهرباء في كييف، مشيرا إلى هشاشة التيار في ظل الضربات التي تتعرض لها الشبكة، وضغط الاستهلاك عليها.

وكتب كوفالينكو على مواقع التواصل الاجتماعي: "عدنا اليوم إلى جداول الاستقرار في كييف، بحيث يتم التحكم في شبكات الطاقة، ومع ذلك، ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن استقرار النظام هذا هش للغاية، ولا يتأثر بالهجمات فحسب، بل بالاستهلاك أيضا".

وحث كوفالينكو سكان العاصمة الأوكرانية على عدم توصيل "كل ما هو موجود في الشقة وخاصة الآن، عندما يستعد الجميع للاحتفال بالأعياد يجب ألا تستخدم الموقد الكهربائي، والغسالة، والفرن الكهربائي، والتلفزيون في آن واحد".

وأشار إلى أن كييف بدأت في تلقي كميات مستقرة من الكهرباء، وتمكنت من توزيعها بالتساوي من خلال مخططات مؤقتة لإعادة توصيل الشبكات.

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المصدر: نوفوستي 

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