مسؤول أوكراني: الكهرباء مقطوعة عن 80% من سكان كييف

أعلن سيرغي كوفالينكو الرئيس التنفيذي لشركة YASNO الأوكرانية للطاقة، أن الكهرباء مقطوعة عن 80% من سكان كييف.

وقال كوفالينكو: "هل عمليات قطع الكهرباء لفترات طويلة في كييف حقيقية؟ نعم، 10 ساعات بدون كهرباء، للأسف، هذا هو الواقع اليوم. ومن الصعب تقدير متى سنعود إلى الاستقرار".

وأكد أن وضع إمدادات الطاقة في كييف ما زال صعبا.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق بأن هناك مشاكل كبرى في المياه والتدفئة والكهرباء في مناطق عدة بالبلاد، ولاسيما في العاصمة كييف، ومدينتي لفوف وفينيتسيا.

المصدر: تاس