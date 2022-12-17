زيلينسكي يعلن وجود مشاكل كبرى وخصوصا في العاصمة الأوكرانية ومدينتي لفوف وفينيتسيا

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك مشاكل كبرى في المياه والتدفئة والكهرباء في مناطق عدة بالبلاد، ولاسيما في العاصمة كييف، ومدينتي لفوف وفينيتسيا.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر تيلغيرام: "هناك مشاكل في إمدادات الطاقة، ومشاكل كبيرة في إمدادات المياه في كييف وفينيتسا ولفوف".

وتابع: "أصعب وضع في كييف وفينيتسا ولفوف، لكن للأسف، هناك عمليات إغلاق واسعة النطاق في العديد من المناطق الأخرى".

وأعلن زيلينسكي أيضا عن الحاجة إلى قدر كبير من العمل لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة.

وأوصت مؤسسة المياه الأوكرانية في وقت سابق سكان العاصمة بتخزين المياه للاحتياجات المنزلية والتقنية، مع انقطاع الكهرباء الذي يؤدي لتوقف محطات الضخ، فيما قد تنقطع التدفئة المركزية عن مناطق أوكرانيا نظرا لشح الكهرباء، والمياه.

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المصدر: تاس