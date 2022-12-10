زيلينسكي: أكثر من 1.5 مليون من سكان منطقة أوديسا بدون كهرباء

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن أكثر من 1.5 مليون من سكان منطقة أوديسا تُركوا بدون كهرباء ونظام الطاقة في أوكرانيا "بعيد جدا عن الطبيعي".

وذكر أنه لا ترتبط المنطقة إلا بالبنية التحتية الحيوية، وشدد على أن القصف كان حرجا وأن هناك حاجة لعدة أيام لاستعادة جزء من التيار الكهربائي.

وأضاف أن نظام الطاقة في أوكرانيا "بعيد جدا عن الطبيعي"، وأن ترميمه في البلاد بشكل كامل أمر مستحيل الآن و"لهذا السبب، لا يزال تقنين التيار الكهربائي مستمرا في معظم البلدات والمناطق".

وأفادت تقارير سابقة عن انقطاع الكهرباء في مقاطعة سومي بشمال البلاد بشكل كامل، فيما يشهد عدد من المقاطعات الأخرى منها فينيتسا وكرفوي روغ انقطاعات جزئية.



وأعلنت السلطات الأوكرانية سابقا حالة التأهب الجوي في معظم المناطق مع سماع دوي انفجارات وحدوث انقطاعات للكهرباء فيها بعد ظهر الاثنين.

وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن "عدة موجات من الضربات الصاروخية" استهدفت البلاد، حيث تم تسجيل عمل الدفاعات الجوية والطيران في 7 مناطق على الأقل، بما فيها نيكولايف وخاركوف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا.

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وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

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المصدر: غازيتا.رو