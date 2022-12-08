وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن دوي انفجارات في أوديسا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا، وكتبت "سترانا" بنسختها الأوكرانية في قناتها على "تيلغرام" اليوم الخميس: "هناك انفجارات يتم الإبلاغ عنها في أوديسا".

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسيلة إعلامية أخرى أنه "لم يتم الإعلان عن إنذارات بوجود غارة جوية على المدينة."

كما ذكر أن أصواتا مشابهة لأصوات تفعيل أنظمة الدفاع الجوي سمعت في أرجاء المدينة.

وفي سياق متّصل، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية حدوث انفجارات في خيرسون.

المصدر: نوفوستي