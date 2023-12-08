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اختفاء مسيرة أمريكية خلال تدريبات في اليابان

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اختفاء مسيرة أمريكية خلال تدريبات في اليابان
U.S. Air Force
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، أن مسيرة أمريكية اختفت خلال تدريبات في قاعدة بمقاطعة شيزوكا.

وأوضحت "إن إتش كي": "اختفت المسيرة التي يبلغ طولها 1.4 متر، ويبلغ طول جناحيها 2.8 متر وتزن 7 كيلوغرامات، خلال تدريب يوم الخميس، في قاعدة لقوات الدفاع الذاتي البرية في مقاطعة شيزوكا، حيث كان الجيش الأمريكي يتدرب على كيفية السيطرة على المسيرات".

وأضافت أن "المسيرة يرجح تحطمها واختفاؤها بسبب الرياح القوية". فيما لم تذكر هيئة الإذاعة والتلفزيون أي معلومات عن أضرار أو ضحايا.

هذا وذكرت وسائل إعلام يابانية، في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي أوقف تحليق جميع أنواع طائرات النقل من طراز "أوسبري"، بعد حادث تحطم مميت الأسبوع الماضي قبالة اليابان.

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المصدر: نوفوستي 

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