مشاهد من مكان تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني عن إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" تحطمت قبالة سواحل اليابان.

وذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه يعتزم الحصول على توضيحات إضافية من الجيش الأمريكي حول الحادث.

كما قال المتحدث باسم خفر السواحل الياباني كازو أوجاوا، إن سبب الحادث وحالة الخمسة الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة ما زال مجهولا.

وأضاف أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الطائرة كانت تقل ثمانية أشخاص، لكن الجيش الأمريكي حدد فيما بعد أن 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

المصدر: AP