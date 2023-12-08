موسكو تعلن موقفها المبدئي من وضع منطقة إيسيكيبو المتنازع عليها بين فنزويلا وغويانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انطلاق موسكو من فرضية أن حل النزاع القائم بين فنزويلا وغويانا حول وضع منطقة إيسيكويبو يتم عبر خطوات سلمية يقبلها الطرفان.

وقالت زاخاروفا في بيان على موقع وزارة الخارجية: "ننطلق من حقيقة أن هذه القضية تقع في إطار العلاقات بين فنزويلا وغويانا، ويجب حلها بالسبل التي تستند إلى حسن الجوار، ومن خلال إيجاد حلول سلمية ومقبولة للطرفين وفقا للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة بين الطرفين".

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وشدّدت زاخاروفا على أن موسكو تدعو "الطرفين إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة التوازن والتسبب بأضرار للطرفين".

وأضافت: "نحن نعارض الضغوط والتدخلات الخارجية في شؤون الدول ذات السيادة، خاصة عندما تكون هناك قضايا حساسة في العلاقات بينها تتطلب "الحذر" من قبل دول ثالثة على المستويين العام والخاص".

وتابع البيان: "نؤكد مرة أخرى على موقفنا المبدئي لصالح الحفاظ على أمريكا اللاتينية باعتبارها منطقة سلام، كما أعلنت بلدان مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في القمة التي عقدت في هافانا في عام 2014". واختتم: "نحن ندعم العمليات التي تسعى لتعزيز الوحدة الإقليمية وتعزيز مواقع بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي كمركز مؤثر في العالم الناشئ المتعدد الأقطاب".

تجدر الإشارة إلى أن الفنزويليين شرعوا، يوم الأحد الماضي، عبر الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن، بضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.

وبناء على نتائج هذا الاستفتاء، ستقوم حكومة فنزويلا باعتماد قوانين تمنحها الصفة المناسبة من أجل تنفيذ خطة تنمية شاملة للمنطقة.

المصدر: RT