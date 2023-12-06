رئيس غويانا: تحرك فنزويلا لإنشاء الولاية 24 يشكل تهديدا للبلاد

قال رئيس غويانا عرفان علي إن تصرفات السلطات الفنزويلية لإنشاء الولاية الرابعة والعشرين لفنزويلا على أراضي بلاده تشكل تهديدا لسلامة أراضي غويانا.

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جاء ذلك وفق ما نقلته عنه وكالة "نوفوستي"، حيث تابع الرئيس، تعقيبا على تصرفات فنزويلا: "إن غويانا تعتبر هذا تهديدا مباشرا لسلامة أراضيها". وأضاف أنه في أعقاب تصرفات فنزويلا، ستعمل غويانا على تكثيف الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية أراضيها.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا الجمعية الوطنية في وقت سابق إلى اعتماد قانون أساسي لحماية منطقة غويانا-إيسيكويبو المتنازع عليها مع غويانا، من شأنه إنشاء ولاية فنزويلية جديدة غرب نهر إيسيكويبو.

وقد أجري استفتاء في فنزويلا الأحد الماضي، 3 ديسمبر، وافق فيه 95% من المشاركين على ضم منطقة إيسيكويبو، وهي جزء من غويانا، إلى أراضي البلاد.

وأرسلت البرازيل منذ ذلك الحين وحدات عسكرية إضافية إلى الحدود مع فنزويلا وغويانا احترازا لما قد يقع حال حدوث تصعيد محتمل في المنطقة.

المصدر: RT