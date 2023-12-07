سلوفاكيا: العقوبات ضد روسيا لم تجدِ نفعا لكن الاتحاد يعتبر هذا الحديث من المحرمات

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إن العقوبات المفروضة على روسيا لا تجدي نفعا، مشيرا إلى أن هذه المسألة تعتبر من المحرمات في أعلى الهيئات في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف فيتسو ردا على أسئلة في البرلمان السلوفاكي: "سواء أكانت العقوبات التي تم تبنيها على نطاق واسع ضد روسيا ناجحة أم لا، لسوء الحظ، على هامش المجلس الأوروبي هذا موضوع محظور. وإذا حاولت إثارة هذا الموضوع، فأنت تريد التلميح إلى أن العقوبات لا تنجح".

وقال: "بعد ذلك، كالعادة، سيقولون لك إنك غير صحيح سياسياً، رغم أن هذا صحيح، لكن ليس من المفترض أن تفصح عن مثل هذه الحقيقة".

وأشار رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أنه يجري الإعداد لحزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا.

وأوضح أنه لا جدوى من العقوبات الغربية ضد روسيا متسائلا: "ما هو تأثير العقوبات؟ نعم، مع احتمال كبير أن تعقد الحياة لسكان روسيا، ولكن من السذاجة الاعتقاد أن المواطن الروسي إذا لم يتمكن من شراء هاتف أمريكي سوف يتعقد ... ألا يستطيع استبداله بهاتف من الصين أو من أي دولة أخرى".

وأكد فيتسو أن العقوبات أدت إلى استقلال روسيا في تلك القطاعات التي لم تكن كذلك من قبل، مضيفا أن "أسوأ ما في الأمر هو أن العقوبات غالبا ما أضرت بالاتحاد الأوروبي وسلوفاكيا"، مشددا على أن سلوفاكيا لن تؤيد أي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي