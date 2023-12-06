أنطونوف: العقوبات تؤثر على الشركات الأمريكية لا على روسيا

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا لا تأتي بنتائج، لكنها تخلق مشاكل للشركات الأمريكية.

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وفي تعليقه على إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات الأمريكية ضد روسيا، أمس الثلاثاء، قال أنطونوف: "إن العقوبات ضد روسيا لا تعمل. ويقف الاقتصاد الروسي بثبات على قدميه ويتطور. وكل المحاولات لإجبارنا على تغيير سياستنا محكوم عليها بالفشل. وهذه حقائق واضحة يوافق عليها كل الخبراء الحقيقيون".

وأضاف: "تخلق الآلاف من القيود المناهضة لروسيا مشاكل جدية للشركات الأمريكية"، مؤكدا أن هذه الشركات تخسر دخلا هائلا بسبب مغادرتها السوق الروسية والتخلي عن موارد الطاقة والسلع الروسية الأخرى.

وتابع: "من أجل تحقيق مهامها الخارجية تضحي واشنطن بالفعل - من خلال التلويح بهراوة العقوبات – بمصالح حلفائها وهذه المرة بلجيكا وقبرص وهولندا وألمانيا. ألا يفهمون هناك أنهم يقطعون بمثل هذه الصورة غصن الدولار الذي يعتمد عليه الاقتصاد الأمريكي؟".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إدخال أسماء 13 شخصا و20 كيانا إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضد روسيا وبيلاروس. ويوجد بين الأشخاص الذين شملتهم القيود مواطنون من روسيا وبيلاروس وبلجيكا وهولندا والسويد.

المصدر: تاس