قال الصحفي الألماني جوليان ريبكي، إن الهجوم المضاد الأوكراني كان أكبر خطأ في التقدير الاستراتيجي الأمريكي، فيما ضللت واشنطن نظام كييف لمدة ستة أشهر تقريبا قبل إدراكها للحقيقة.

وذكر الصحفي والمحلل العسكري في صحيفة "بيلد" جوليان ريبكي، في منشور على منصة "إكس" أن"الهجوم المضاد الأوكراني أكبر فشل للولايات المتحدة".

وأوضح: "لقد خدعت الولايات المتحدة أوكرانيا والعالم أجمع وحتى نفسها، ووعدت القوات المسلحة الأوكرانية بالنجاح في الهجوم المضاد، لكن ظهر عكس ذلك، وكان الهجوم المضاد عام 2023، أحد أكبر الحسابات الاستراتيجية الخاطئة للإدارة الأمريكية في العقود الأخيرة".

وأضاف: "دعونا نتذكر تصريحات الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بأن أوكرانيا ستظل تحاول تحقيق النجاح في ساحة المعركة هذا العام.. ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية لديها خطة لمواصلة القتال، على الرغم من وجود صعوبات كبيرة في الهجوم المضاد، انتقل الحلفاء الغربيون إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وفي التعليقات على المنشور، لم يتفاجأ المستخدمون بهذا الاستنتاج وذكروا أن "أوكرانيا كانت مجرد وقود مدفع مفيد للغرب".

هذا وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أن القوات الأوكرانية تتعرض للهزيمة، على الرغم من توريد أسلحة غربية جديدة. ووفقا له، فإن الأوكرانيين يحاولون دون جدوى الهجوم في اتجاهات مختلفة، لكنهم يتكبدون خسائر فادحة، واستنفدت مواردهم، وأحبطت معنويات جنودهم.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن سوف تستنفد الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، ومن دون قرارات من الكونغرس، يبدو تقديم المساعدة أمرا مستحيلا.

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المصدر: RT