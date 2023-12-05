مسؤول أمريكي: لم نكن نتصور أن يحدث هذا لسفن أمريكية

قالت صحيفة بوليتيكو، إن المسؤولين بالبنتاغون يشعرون بخيبة أمل من رد فعل إدارة الرئيس جو بايدن على الهجمات التي تتعرض لها السفن التجارية في البحر الأحمر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، اعتقادهم أن رئيس الدولة يقلل من خطورة التهديد الذي تواجهه القوات الأمريكية في المنطقة.

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يوم أمس الاثنين أفادت القيادة المركزية الأمريكية، بأن السفن التجارية في البحر الأحمر تعرضت للهجوم أربع مرات خلال 24 ساعة، واستجابت مدمرة أمريكية لإشارات إنذار من هذه السفن، وأسقطت ثلاث طائرات بدون طيار. ووفقا لمسؤولين في البنتاغون وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، فمن المستحيل القول على وجه اليقين إن هدف هذه الهجمات كان سفينة حربية أمريكية.

لكن أربعة مسؤولين أجرت الصحيفة مقابلات معهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قالوا إن القوات البحرية الأمريكية "تتعرض بشكل واضح للتهديد" في البحر الأحمر والخليج العربي.

وقال مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه: "إذا رأت سفننا شيئا قادما نحوها، فسوف تعتبره تهديدا وتضرب الهدف. ومن الصعب أن نتصور أن هذا يمكن أن يحدث على الإطلاق للسفن الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول آخر إن إدارة بايدن تتعمد التقليل من أهمية التهديد في البحر الأحمر لتجنب التصعيد في "منطقة تقع على حافة نزاع بسبب الوضع حول إسرائيل وفلسطين".

المصدر: نوفوستي