البيت الأبيض: الهجمات على السفن في البحر الأحمر مدعومة من إيران

اعتبر البيت الأبيض يوم الاثنين، أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، فيما يشكل استهداف ثلاث سفن مطلع هذا الأسبوع، "تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي إن "واشنطن لديها ما يدعو للاعتقاد، بأن هذه الهجمات كانت مدعومة بالكامل من إيران، رغم أن الحوثيين هم من نفذوها في اليمن".

هذا ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، تورط إيران في الهجمات التي استهدفت سفنا في البحر الأحمر. مؤكدا أنه "لا أساس للمزاعم الأمريكية التي تهدف من هذه التهم إلى صرف أنظار العالم عن الجرائم الإسرائيلية في غزة".

وذكر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، أن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر. فيما أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن قواتها البحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في "باب المندب" وهما سفينة "يونتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

كما أعلن البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر.

وطالب وزراء خارجية دول "مجموعة السبع"، في وقت سابق، الحوثيّين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية، في حين رفضت جماعة "أنصار الله" الحوثية، بيان "مجموعة السبع"، وقال الحوثيون إن "البيان ينطوي على مغالطات بشأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "أمن الملاحة مرهون بوقف الحرب على غزة".

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المصدر: RT + "رويترز"