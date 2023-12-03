الشركة المشغلة تكشف حالة السفينة "نمبر ناين" بعد استهدافها من الحوثيين في البحر الأحمر

أكدت شركة "برنارد شولت" المشغلة للسفينة "نمبر ناين" التي تعرضت بدورها لهجوم في البحر الأحمر اليوم الأحد، بأنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تلوث بعد الحادث والسفينة تبحر حاليا.

وأضافت الشركة المديرة للسفينة في بيان أرسلته إلى وكالة "رويترز"، أن السفينة التي ترفع علم بنما أصيبت بمقذوف في أثناء عبورها لمضيق باب المندب.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، مسؤوليتهم عن هذا الهجوم.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها البحرية استهدفت صباح اليوم سفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان بثته قناة "المسيرة" أن هذا الاستهداف "جاء تنفيذا لتوجيهاتِ القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية".

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وأكد المتحدث باسم "الجماعة" أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي "حتى يتوقف العُدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

المصدر: رويترز+ RT