الحوثيون: أي تصعيد أمريكي يضر بمصالح شعبنا سيكون بمثابة إعلان حرب وسنتعامل معه على هذا الأساس

حذر الحوثيون من أن "أي تصعيد امريكي لن يثنيهم عن موقفهم المبدئي تجاه القضية الفلسطينية وأن أي إجراء يضر بمصالح شعبهم سيكون بمثابة إعلان حرب وسيُتعامل معه على هذا الأساس".

وفي كلمة متلفزة بـ"ذكرى عيد الاستقلال"، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية مهدي المشاط: "لا ينبغي التأثر بالموقف الأمريكي والغربي المخزي (بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة) الذي جلب لهم الخزي والعار والإدانة من كل شعوب العالم بما فيها الشعب الأمريكي نفسه".

وأضاف المشاط : "أي تصعيد أمريكي لن يثنينا عن موقفنا المبدئي تجاه القضية الفلسطينية وأي إجراء يضر بمصالح شعبنا سيكون بمثابة إعلان حرب وسنتعامل معه على هذا الأساس".

وأردف: "أدعو واشنطن إلى إجراء تعديلات جوهرية في سلوكها العدائي تجاه اليمن باعتباره سلوكا لا يخدم السلام في المنطقة وأحذرها من أي تماد أو تصعيد".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت في وقت سابق عن احتجازها سفينة Galaxy Leader، التي كانت تسير تحت علم باهاماس، والتي قال الحوثيون إنها تابعة لشركة إسرائيلية.

وأكد الحوثيون أنهم قاموا باحتجاز السفينة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونفت إسرائيل وجود أي علاقة لها بهذه السفينة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي إسرائيلي على متنها.

وتنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

المصدر: RT