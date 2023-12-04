بكين تتهم واشنطن بإثارة التوترات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

اعتبرت الصين اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة "أثارت عمدا" التوترات في بحر الصين الجنوبي بمرور سفينة حربية أمريكية عبر المياه التي تطالب بها بكين.

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وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصيني تيان جونلي "في الرابع من ديسمبر، دخلت السفينة القتالية، يو إس إس غابرييل غيفوردز، بشكل غير قانوني المياه بالقرب من شعاب رينآي في منطقة نانشا الصينية دون موافقة الحكومة الصينية".

وتقع منطقة سيكند توماس، المعروفة في الصين باسم شعاب ريناي، على بعد حوالى 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان في غرب الفيليبين، وعلى بعد أكثر من ألف كيلومتر من جزيرة هاينان، أقرب أرض صينية.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الصيني "تابع العملية برمتها الاثنين". وحذر من أن "إثارة الولايات المتحدة التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة الصين وأمنها"، مضيفا أن "القوات الموجودة في منطقة القيادة في حالة تأهب قصوى دوما للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن".

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة تقدر بمليارات الدولارات سنويا. كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.

وأرسلت البحرية الفلبينية السفينة العسكرية "بي ار بي سييرا مادري" العائدة إلى حقبة الحرب العالمية الثانية إلى مياه سيكند توماس شول في 1999، بهدف جعلها موقعا متقدما وتأكيد مطالبها بالسيادة على الجزيرة في مواجهة الصين.

المصدر: أ ف ب