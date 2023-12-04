بيسكوف يعلق على حادثة المدمرة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال حول الحادثة التي تضمنت مدمرة أمريكية والبحرية الصينية، بأن الكرملين لا يرحب بأي أعمال استفزازية.

وقال الجيش الصيني اليوم الاثنين إن السفينة القتالية الساحلية Gabrielle Giffords التابعة للبحرية الأمريكية، "دخلت بشكل غير قانوني" مياه الصين الإقليمية قرب أرخبيل نانشا (سبراتلي) دون إذن من الحكومة الصينية، مشيرا إلى أن البحرية الصينية نظمت "مراقبة مصاحبة" للسفينة الأمريكية.

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خطر أن تترتب عواقب على الاستفزازات الأمريكية وما موقف الكرملين منها: "بشكل عام، لا نرحب بأي نوع من الأعمال الاستفزازية. على العكس، نرحب بأي خطوات تؤدي إلى تعزيز الثقة المتبادلة والقابلية للتنبؤ والاستقرار".

ولعقود من الزمن، تتنازع الصين مع عدد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تبعبة بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي، والتي تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات على جرفها.

ومما يزيد كثيرا من الوضع في المنطقة تعقيدا، هو مرور السفن الحربية الأمريكية في مياهها، مما ينتهك، حسب وزارة الخارجية الصينية، القانون الدولي ويقوض سيادة الصين وأمنها.

ورغم احتجاجات بكين، أكدت واشنطن رسميا أن سفن الولايات المتحدة ستبحر "حيثما يسمح القانون الدولي" بذلك.

المصدر: "تاس"