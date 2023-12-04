الصين: سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني مياهنا الإقليمية في بحر الصين الجنوبي

قال الجيش الصيني اليوم الاثنين إن سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

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وأشار متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير".

وأواخر نوفمبر المنصرم، أعلن الجيش الصيني إبعاده المدمرة الأمريكية "يو إس إس هوبر" لانتهاكها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى قيامه بنشر قوات بحرية وجوية من أجل تعقب ومراقبة وتحذير المدمرة.

وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية، وهو ما ينتهك، بحسب وزارة الخارجية الصينية، القانون الدولي ويقوض سيادة الصين وأمنها.

المصدر: "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"