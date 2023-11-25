الجيش الصيني يطرد المدمرة الأمريكية "هوبر" لانتهاكها مياه الصين الإقليمية (صور )

أعلن الجيش الصيني إبعاده المدمرة الأمريكية "يو إس إس هوبر" لانتهاكها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى قيامه بنشر قوات بحرية وجوية من أجل تعقب ومراقبة وتحذير المدمرة.

ونقلت قناة CGTN التلفزيونية عن العميد في الجيش تيان جون لي قوله: قام الجيش الصيني، اليوم السبت، بطرد المدمرة الأمريكية يو إس إس هوبر، التي دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي".

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The Chinese military said on Saturday that the American naval destroyer USS Hopper entered China's territorial waters without the approval of the Chinese government.



- Reuters pic.twitter.com/uG7cBxuTzr — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) November 25, 2023

وقال الضابط في المنطقة الجنوبية للقيادة القتالية الجنوبية في جيش التحرير الشعبي، إن الجيش نشر قواته البحرية والجوية "لتعقب ومراقبة وتحذير" السفينة.

🇨🇳 China's military has escorted the American destroyer USS Hopper out of its territorial waters in the South China Sea after it illegally entered them, the Chinese army has reported.@SputnikIntpic.twitter.com/sJnhWxMOTR — Rahini (@rahini1207) November 25, 2023

وأكد الضابط الصيني أن اختراق المياه الإقليمية الصينية يُعد بمثابة "دليل قاطع" على رغبة واشنطن في "الهيمنة البحرية" و"عسكرة بحر الصين الجنوبي".

يشار إلى أن الصين انخرطت، على مدار عقود من الزمن، في نزاعات مع العديد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول الملكية الإقليمية لعدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي، والتي تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الثروات الباطنية النفطية على جرفها.

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من جهتها، تشارك فيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين في هذا النزاع بدرجات متفاوتة.

وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقداً بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية، وهو ما ينتهك، بحسب وزارة الخارجية الصينية، القانون الدولي ويقوض سيادة الصين وأمنها.

وعلى الرغم من احتجاجات بكين المتكررة، تذكر واشنطن أن الولايات المتحدة ستبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

المصدر: نوفوستي