 
مباشر
عاجل
"القسام" تعلن تأجيل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى لعدم التزام إسرائيل بالاتفاق

الجيش الصيني يطرد المدمرة الأمريكية "هوبر" لانتهاكها مياه الصين الإقليمية (صور )

أخبار العالم

الجيش الصيني يطرد المدمرة الأمريكية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whhr

أعلن الجيش الصيني إبعاده المدمرة الأمريكية "يو إس إس هوبر" لانتهاكها المياه الإقليمية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى قيامه بنشر قوات بحرية وجوية من أجل تعقب ومراقبة وتحذير المدمرة.

ونقلت قناة CGTN التلفزيونية عن العميد في الجيش تيان جون لي قوله: قام الجيش الصيني، اليوم السبت، بطرد المدمرة الأمريكية يو إس إس هوبر، التي دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الصينية قبالة جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي".

وقال الضابط في المنطقة الجنوبية للقيادة القتالية الجنوبية في جيش التحرير الشعبي، إن الجيش نشر قواته البحرية والجوية "لتعقب ومراقبة وتحذير" السفينة.

وأكد الضابط الصيني أن اختراق المياه الإقليمية الصينية يُعد بمثابة "دليل قاطع" على رغبة واشنطن في "الهيمنة البحرية" و"عسكرة بحر الصين الجنوبي".

يشار إلى أن الصين انخرطت، على مدار عقود من الزمن، في نزاعات مع العديد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول الملكية الإقليمية لعدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي، والتي تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الثروات الباطنية النفطية على جرفها.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة والفلبين تنفذان دوريات جوية مشتركة فوق بحر الصين الجنوبي
الولايات المتحدة والفلبين تنفذان دوريات جوية مشتركة فوق بحر الصين الجنوبي

من جهتها، تشارك فيتنام وبروناي وماليزيا والفلبين في هذا النزاع بدرجات متفاوتة.

وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقداً بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية، وهو ما ينتهك، بحسب وزارة الخارجية الصينية، القانون الدولي ويقوض سيادة الصين وأمنها.

وعلى الرغم من احتجاجات بكين المتكررة، تذكر واشنطن أن الولايات المتحدة ستبحر حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا