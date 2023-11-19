شي جين بينغ: تم اختيار الاتجاه الصحيح في العلاقات مع واشنطن

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن اعتقاده، بأنه تم القيام بالاختيار الصحيح لتطوير العلاقات بين بكين وواشنطن، الذي تم اتخاذه خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أفادت بذلك صحيفة Global Times، ونقلت عن الرئيس الصيني قوله: "مع تواجدنا عند مرحلة تاريخية، اتخذنا معا الاختيار الصحيح".

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ويرى شي جين بينغ، أنه بهذا الشكل بالذات سيتم تقييم هذا الاجتماع من جانب الأحفاد.

وحول ما إذا كان ينبغي اعتبار الصين والولايات المتحدة، طرفين متنافسين أو ما إذا كان ينبغي اعتبارهما شريكين، قال شي جين بينغ: "هذا سؤال أساسي وشامل".

يوم الأربعاء الماضي، عقد أول لقاء مباشر للرئيس بايدن مع نظيره الصيني منذ عام، وذلك خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو. وكان ذلك الاجتماع المباشر الثاني بين الزعيمين منذ تولى بايدن منصبه في يناير 2021.

وخلال المباحثات بين الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، اتفق الطرفان على استعادة الحوار على قدم المساواة بين الإدارات العسكرية في البلدين، بما في ذلك اجتماعات عمل وزيري الدفاع، والمشاورات حول قضايا الأمن البحري، وإجراء محادثات هاتفية على مستوى قادة المناطق القتالية.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر رئيسا الدولتين إطلاق حوار حكومي ثنائي للترويج للمشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي. واتفقا على توسيع التعاون الثنائي في مجال السياحة والتعليم، فضلا عن التفاعل بين هيئات حماية القانون، على وجه الخصوص، لتنفيذ برامج مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات.

المصدر: تاس