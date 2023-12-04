الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يتخلف عن جلسة المحكمة في قضية التهديد بالقتل

أفادت شبكة ABS-CBN بأن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي لم يمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين في أولى جلسات الاستماع بتهمة توجيه تهديدات بالقتل ضد عضو البرلمان فرانس كاسترو.

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وفي جلسة المحكمة التي عقدت بناء على مطالبة كاسترو، ناب عن الرئيس السابق اثنان من موظفي المكتب القانوني لسكرتير الرئاسة السابق سلفادور ميديلديا، ولم يتحدث المحاميان إلى الصحافة، إلا أن الناشطة الاجتماعية وعضو البرلمان فرانس كاسترو قالت إنهما أوضحا لها أن دوتيرتي لم يتلق مذكرة الاستدعاء أو الشكوى المقدمة ضده.

وقالت كاسترو إنه في الجلسة الحالية تم تسليم هذه الوثائق إلى محاميي دوتيرتي. وقد هدد دوتيرتي كاسترو في مقابلة تلفزيونية على قناة SMNI، 16 نوفمبر الماضي، وقبلها في 11 أكتوبر، ردا على محاولات للتحقيق في الأموال السرية لابنة الرئيس السابق سارة دوتيرتي، التي تشغل الآن منصب نائبة رئيس الفلبين.

المصدر: نوفوستي