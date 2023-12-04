رئيس بلغاريا يعترض على توفير 100 ناقلة جند مدرعة لأوكرانيا

رفض الرئيس البلغاري رومين راديف التصديق على اتفاقية النقل الحر لمئة ناقلة جند مدرعة تم سحبها من الخدمة إلى أوكرانيا وأعاد القانون إلى البرلمان لإجراء مزيد من المناقشة.

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وجاء في بيان نشر في موقع الرئيس: "يبرر استخدام حق الفيتو بأن النواب لم يعرفوا بشكل كاف المعايير المحددة للتبرع، مما يحرمهم من فرصة التقييم الموضوعي ما إذا كانت المعدات المقدمة لم تعد ضرورية".

وأبرم البرلمان البلغاري في 22 نوفمبر الماضي الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الداخلية البلغارية ووزارة الدفاع الأوكرانية بشأن نقل مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة القديمة مجانا إلى كييف.

وبموجب الاتفاقية، كان من المقرر تزويد الجانب الأوكراني بمركبات مدرعة مع أسلحتها الموجودة، بالإضافة إلى قطع غيار لصيانتها. على وجه الخصوص يدور الحديث عن نحو 100 ناقلة جند مدرعة تم إنتاجها منذ حوالي 40 عاما ولا تستخدم حاليا من قبل قوات الأمن ويتم تخزينها في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية.

المصدر: نوفوستي