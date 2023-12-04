زلزال بقوة 5.7 درجة قرب سواحل الفلبين

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر بالقرب من السواحل الفلبينية.

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وجاء في بيان صدر عن المركز أن مركز الهزات الأرضية كان يقع على عمق 25 كيلومترا وعلى بعد 42 كيلومترا شرقي التجتمع السكني أراس أسان الذي يقطنه نحو 5 آلاف شخص.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

وفي 2 ديسمبر الجاري وقع في الفلبين زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر. وبعد ذلك تم الإعلان عن تهديد بحدوث تسونامي في جنوب شرق البلاد وكذلك في اليابان. إضافة إلى ذلك سجل علماء الزلازل 14 هزة ارتدادية على الأقل تتراوح قوتها من 3.0 إلى 5.6 درجة.

المصدر: تاس