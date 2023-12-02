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زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق الفلبين والسلطات تحذر من "تسونامي مدمر" (فيديو)

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زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق الفلبين والسلطات تحذر من
مينداناو
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ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، اليوم السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، من دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

وضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا عند حوالى الساعة 22:37 بالتوقيت المحلي (14:37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان.

من جهتها، حذرت السلطات الفلبينية من حدوث "تسونامي مدمر"، وحثت الناس في المناطق الساحلية على الفرار إلى الداخل.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على موقع "إكس" بعد الزلزال: "من المتوقع حدوث تسونامي مدمر وارتفاع الأمواج بما يهدد الحياة".

المصدر: أ ف ب

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