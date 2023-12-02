زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق الفلبين والسلطات تحذر من "تسونامي مدمر" (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، اليوم السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، من دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

وضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا عند حوالى الساعة 22:37 بالتوقيت المحلي (14:37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان.

Breakingnews 🚨



An earthquake with a magnitude of 7.6 occurred in the Philippines. A Tsunami warning was issued after the earthquake. Houses were destroyed in some cities. The country went into emergency #Philippines#tsunami#earthquake#news#Philippinesearthquakepic.twitter.com/YSL3v7ORdk — Vipin Bishnoi। (@VipinBishnoi13) December 2, 2023

من جهتها، حذرت السلطات الفلبينية من حدوث "تسونامي مدمر"، وحثت الناس في المناطق الساحلية على الفرار إلى الداخل.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على موقع "إكس" بعد الزلزال: "من المتوقع حدوث تسونامي مدمر وارتفاع الأمواج بما يهدد الحياة".

🚨ALERT - A Massive 7.6 Magnitude Earthquake Just Hit Off The Coast of Philippines Not Far From Japan ⚠️



❗️WE COULD BE ABOUT TO SEE A MAJOR TSUNAMI❗️ pic.twitter.com/F0L7M8yVlI — Matt Wallace (@MattWallace888) December 2, 2023

المصدر: أ ف ب