زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب شرق الفلبين والسلطات تحذر من "تسونامي مدمر" (فيديو)
ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، اليوم السبت، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، من دون ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.
وضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا عند حوالى الساعة 22:37 بالتوقيت المحلي (14:37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان.
Breakingnews 🚨— Vipin Bishnoi। (@VipinBishnoi13) December 2, 2023
An earthquake with a magnitude of 7.6 occurred in the Philippines. A Tsunami warning was issued after the earthquake. Houses were destroyed in some cities. The country went into emergency #Philippines#tsunami#earthquake#news#Philippinesearthquakepic.twitter.com/YSL3v7ORdk
من جهتها، حذرت السلطات الفلبينية من حدوث "تسونامي مدمر"، وحثت الناس في المناطق الساحلية على الفرار إلى الداخل.
...— 𝒜. シ (@Ays_0001002) December 2, 2023
Yaradanım,yarattıklarını sen koru...
Filipinler'de 7.6#Philippinespic.twitter.com/u49c28A4Xx
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على موقع "إكس" بعد الزلزال: "من المتوقع حدوث تسونامي مدمر وارتفاع الأمواج بما يهدد الحياة".
🚨ALERT - A Massive 7.6 Magnitude Earthquake Just Hit Off The Coast of Philippines Not Far From Japan ⚠️— Matt Wallace (@MattWallace888) December 2, 2023
❗️WE COULD BE ABOUT TO SEE A MAJOR TSUNAMI❗️ pic.twitter.com/F0L7M8yVlI
المصدر: أ ف ب