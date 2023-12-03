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لليوم الثالث على التوالي.. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب سواحل الفلبين

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لليوم الثالث على التوالي.. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب سواحل الفلبين
الفلبين
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع قبالة ساحل جنوب الفلبين في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي تركزت في نفس المنطقة.

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ووقع الزلزال قبل الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) على عمق 30 كيلومترا (18 ميلا)، وعلى بعد حوالي 72 كيلومترا شمال شرق بلدية هيناتوان في جزيرة مينداناو.

وضرب زلزال بقوة 7.6 درجات، يوم السبت، جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، مخلفا قتيلين.

على إثره، حذرت السلطات الفلبينية من حدوث "تسونامي مدمر"، وحثت الناس في المناطق الساحلية على الفرار إلى الداخل. ووقعت بؤرة الزلزال على عمق 63 كيلومترا. وأعقب ذلك سلسلة من الهزات الارتدادية، قوة بعضها 6.4 درجة.

وتم صباح أمس الأحد تسجيل هزة أخرى بقوة 6.6 درجة في نفس المنطقة.

المصدر: أ ف ب

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