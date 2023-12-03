فيديو من طائرة ركاب للحظة اختراق صواريخ القسام أجواء تل أبيب

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه من نافذة طائرة كانت تحلق في سماء إسرائيل، لحظة وصول صواريخ "كتائب القسام" إلى تل أبيب.

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وفي وقت سابق، أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل.

وأصيب إسرائيلي بجروح جراء سقوط صواريخ في منطقة حولون، بعد إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة إسرائيل الكبرى. كما شمل إطلاق الصواريخ مناطق تل أبيب الكبرى.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بفشل اعتراض منظومة "القبة الحديدية" لعدد من الصواريخ القادمة من غزة.

المصدر: RT