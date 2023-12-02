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شاهد.. لحظة سقوط صاروخ لـ"القبة الحديدية" في تل أبيب بعد فشله باعتراض صواريخ القسام (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي من "القبة الحديدية" في ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل، بعد فشله في اعتراض أحد صواريخ "كتائب القسام".

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وفي وقت سابق، أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل.

وأصيب إسرائيلي بجروح جراء سقوط صواريخ في منطقة حولون، بعد إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة إسرائيل الكبرى. كما شمل إطلاق الصواريخ مناطق تل أبيب الكبرى.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بفشل اعتراض منظومة "القبة الحديدية" لعدد من الصواريخ القادمة من غزة.

المصدر: RT

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