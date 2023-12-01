طرد النائب جورج سانتوس "الكذاب" من مجلس النواب الأمريكي

وافق مجلس النواب الأمريكي على تجريد الجمهوري جورج سانتوس من صلاحياته، للمرة الأولى منذ عشرين عاما في مجلس النواب، بعد اتهامه بالاحتيال والكذب.

وصوت 311 مشرع في الكونغرس الأمريكي على طرد سانتوس، فيما صوت 114 عضوا ضد ذلك، وامتنع اثنان عن التصويت. ويلزم تمرير القرار تصويت 290 مشرعا.

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وتم طرح مشروع قرار طرد سانتوس في 17 نوفمبر من قبل رئيس لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب مايكل جيست بعد إصدار اللجنة تقريرا من 56 صفحة، قالت إنه يحتوي على أدلة مهمة على انتهاك سانتوس للقانون.

وأصبح سانتوس سادس عضو في الكونغرس الأمريكي في التاريخ يتم طرده من مجلس النواب بالكونغرس.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق أن سانتوس، اتُهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وتزوير. وجاء في تقرير الوزارة: "عضو الكونغرس سانتوس متهم بالتآمر والاحتيال عبر الإنترنت، والإدلاء بمعلومات زائفة، وتزوير السجلات وانتحال الشخصية، والاحتيال على بطاقات الائتمان".

وذكر تقرير وزارة العدل أن سانتوس متهم بـ 23 تهمة، وتشير الوزارة إلى أنه تم إرسال المواد إلى المحكمة الجزئية في نيويورك.

المصدر: تاس