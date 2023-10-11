سيناتور أمريكي متهم بارتكاب عمليات تزوير واحتيال خلال حملته لرئاسة أمريكا

أفادت وزارة العدل الأمريكية أن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، جورج سانتوس، اتُهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وتزوير.

وجاء في تقرير الوزارة: "عضو الكونغرس سانتوس متهم بالتآمر والاحتيال عبر الإنترنت، والإدلاء بمعلومات زائفة، وتزوير السجلات وانتحال الشخصية، والاحتيال على بطاقات الائتمان".

وبحسب وزارة العدل، قدم سانتوس معلومات كاذبة لتنظيم جمع التبرعات لحملته، كما قام بسحب أموال من بطاقات المتبرعين دون موافقتهم.

وكان عضو الكونغرس قد اتُهم سابقا بوجود تناقضات في سيرته الذاتية، لا سيما فيما يتعلق بزواجه ووجود أقارب نجوا من المحرقة، كما ظهرت معلومات حول علاقاته مع الشركات التي وجهت إليها اتهامات بالاحتيال وخداع العملاء.

وذكر تقرير وزارة العدل أن سانتوس متهم بـ 23 تهمة، وتشير الوزارة إلى أنه تم إرسال المواد إلى المحكمة الجزئية في نيويورك، من المقرر أن يمثل سانتوس أمام المحكمة يوم 27 أكتوبر.

وواجه سانتوس الذي انتخب عضوا في الكونغرس في نوفمبر 2022 انتقادات ودعوات متزايدة للاستقالة بعد اعترافه بتزييف جزء كبير من سيرته الذاتية.

المصدر: نوفوستي