أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن النائب في الكونغرس، جورج سانتوس، الذي أصبح يعرف بالنائب "الكاذب" ادعى عام 2017 أنه موظف في بنك كبير، في محاولة منه للإفراج عن "صديق للعائلة" بكفالة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن تسجيلات صوتية بحوزتها أن "جورج سانتوس كذب على قاض في سياتل في عام 2017 بأنه عمل في بنك Goldman Sachs من أجل إخراج "صديق العائلة" الذي اعترف لاحقا بأنه مذنب في قضية احتيال على أجهزة الصراف الآلي".

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وقال سانتوس ردا على أسئلة القاضي "أنا سياسي واعد، أعمل في Goldman Sachs".

وأصبح سانتوس يعرف بالنائب "الكاذب" بعد الكشف أنه كذب بشأن مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك اختراع سيرته الذاتية المهنية كممول في وول ستريت، وادعاء أنه يهودي ولديه أجداد هربوا من الهولوكوست، وأنه يدير مؤسسة خيرية لإنقاذ الحيوانات.

المصدر: نوفوستي