"بيت المطبخ الروسي" في موسكو يستضيف عرضا تقديميا لتذوق المأكولات الروسية

استضاف "بيت المطبخ الروسي" في مركز معارض عموم روسيا "في دن خا" عرضا تقديميا لتذوق المأكولات من العديد من المناطق الروسية.

استضاف "بيت المطبخ الروسي"، الذي افتتح في إطار المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في مركز معارض عموم روسيا "في دن خا"، عرضا لتذوق أطعمة إقليم خانتي مانسيسك المستقل "أوغرا".

قدم فريق هذه المنطقة للضيوف عرضا لفن الطهي لإعداد الأطباق السيبيرية من المنتجات المحلية، مع مراعاة تقاليد المطبخ الوطني للشعوب الأصلية الصغيرة في الشمال وفن الطهي الإقليمي الحديث.

ويجري أيضا في الجناح رقم 48 في مركز معارض عموم روسيا "في دن خا" معرض للمزارعين، حيث يقدم المصنعون من جميع أنحاء البلاد منتجات فريدة من إنتاجهم الخاص.

وعلى سبيل المثال، يمكنكم في الفترة من 28 نوفمبر إلى 3 من ديسمبر، تذوق وشراء الحلويات الأكثر متعة من مزارع جمهورية باشكورتوستان الروسية.

وأفادت الصحافة بأن المنتجات تحمل العلامة التجارية "الشوكولاتة المصنوعة في بشكيريا ". وتستخدم في إنتاجها حبوب الكاكاو والمكونات الطبيعية المنتجة محليا فقط.

ويشير البيان الصحفي إلى أنها تضم "الأعشاب وأنواعا مختلفة من التوت والفواكه والخضروات وبذور الحبوب والجبن والعسل وحتى الكوميس".

وكما يقول المنظمون فإنه يمكن للضيوف خلال الفعالية تذوق وشراء الحلويات "الغريبة والمثيرة للفضول" مثل شوكولاتة الحليب مع الفطر الأبيض والريحان.

وبالإضافة لذلك، فقد أعد الطهاة من تيومين أمام الزوار الأطباق التي كان يحبها السكان الأصليون المشهورون في منطقة تيومين مثل، دميتري منديليف، وغريغوري راسبوتين، وبيوتر إرشوف.

وقدم جناح يامالو-نينيتس منتجات الأسماك والشاي وكذلك منتجات لحوم الرنة في معرض المزارعين من تلك المنطقة.

سيقدم ممثلو مطبخ مقاطعة نيجني نوفغورود في 26 من نوفمبر حلوى "كعكة جوروديتس"، برغور- ستريت فود فولغا مع سمك السلور، وسيعرضون ميزات "مطبخ منطقة نهر فولغا"، الذي يشمل سمك السلور الملحي من نهر فولغا مع العصيدة والبيض المخفوق وجبن المزرعة وحساء "كاليا" المطهو من خمسة أنواع من الأسماك مع الطماطم الخضراء والحنطة وخبز فسكيسينسكي مع كريمة الدنيس المدخن.

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تم افتتاح "بيت المطبخ الروسي" الجناح الجديد في مركز معارض عموم روسيا "في دن خا"، في 4 من نوفمبر على هامش المعرض والمنتدى الدولي "روسيا". قدمت حكومة موسكو وصاحب مطعم أليكسي فاسيلشوك ومشروع إيكاترينا شابوفالوفا "خريطة تذوق الطعام في روسيا"، قاعة طعام جديدة لتذوق الطعام تحيي تقاليد الطهي الغنية في روسيا وتجمع إنجازات فن الطهي من االمناطق الروسية في مكان واحد.

سيصبح الجناح الجديد طوال فترة المعرض من 4 من نوفمبر إلى 12 من أبريل عام 2024 المنصة المركزية لمهرجان "روسيا – أرض التذوق". يتضمن برنامجه أكثر من 100 حدث بمشاركة الآلاف من الطهاة وأصحاب المطاعم والخبراء من جميع أنحاء البلاد.

يعرض المهرجان تقاليد الطهي والثقافة لمختلف شعوب روسيا، ومشاريع المطاعم من كاريليا إلى سخالين. وسيستمتع الضيوف بتذوق الأطعمة وحضور ورشات التعليم، بالإضافة إلى العروض التي تقدمها المجموعات الإبداعية.

ستقدم فرق من الطهاة وأصحاب المطاعم والمزارعين والمنتجين من 63 منطقة أطباقهم المحلية لتذوقها وتعليم كيفية طهيها.

تشمل القائمة مأكولات كل من المناطق- بوريات والشرق الأقصى ودون وبومورسك وسيبيريا وغيرها من المأكولات، وأطعمة الشوارع الروسية القديمة (على سبيل المثال، اللفائف والفطائر)، والأطباق الشمالية الشهية والحلويات والمشروبات التقليدية.

ستؤدي الفرق الشعبية والموسيقيون حتى 14 يناير عروضها في المهرجان، بما في ذلك الجدات المشهورات من بورانوفو، وقارع الجرس في كنيسة تاشتيبس المهد صوفيا جوربونوفا، ومجموعات من أرخانغيلسك وإقليم كامتشاتكا، وبعد عطلة رأس السنة الجديدة يتم التخطيط للبرامج المواضيعية : أيام القطب الشمالي، "ماسلينيتسا- 2024 "عيد الفطائر"، وموائد أعراس شعوب روسيا، و"5 بحار و3 محيطات" وغيرها.

يتضمن "بيت المطبخ الروسي" 15 ركنا من المطبخ الإقليمي الروسي "بدءا من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي إلى كالينينغراد"، ومنصة لدروس الطهي الرئيسية المنتظمة والتذوق "مكتبة الأذواق الروسية"، والحلويات التقليدية والهدايا التذكارية الشهية والنبيذ الروسي والمشروبات الوطنية الروسية والأجواء المهرجانية.

المصدر: RT