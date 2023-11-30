توافق في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن رئاسة مالطا لعام 2024

توصل أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE إلى توافق في الآراء بشأن تعيين مالطا لرئاسة المنظمة لعام 2024.

أعلن ذلك الرئيس الحالي للمنظمة، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، قبيل اجتماع وزراء خارجية المنظمة في سكوبيي اليوم، حيث قال: "تم التوصل يوم الاثنين إلى توافق بشأن رئاسة مالطا"، مضيفا إلى أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار في وقت لاحق.

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وكان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا قد صرح في وقت سابق إن بلاده مستعدة لتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2024 إذا لم تتم الموافقة على ترشيح إستونيا.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر في سكوبيي، حيث يتعين على أعضاء المنظمة اتخاذ قرار بشأن ترشيح الدولة للرئاسة. وقد أعلنت روسيا أكثر من مرة عن عدم تأييدها لترشيح تالين، فيما تتخذ القرارات في المنظمة على أساس الإجماع.

المصدر: تاس