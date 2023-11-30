 
مباشر

توافق في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن رئاسة مالطا لعام 2024

أخبار العالم

توافق في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن رئاسة مالطا لعام 2024
Globallookpress Sebastian Gollnowdpa
اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wihp

توصل أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE إلى توافق في الآراء بشأن تعيين مالطا لرئاسة المنظمة لعام 2024.

أعلن ذلك الرئيس الحالي للمنظمة، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، قبيل اجتماع وزراء خارجية المنظمة في سكوبيي اليوم، حيث قال: "تم التوصل يوم الاثنين إلى توافق بشأن رئاسة مالطا"، مضيفا إلى أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار في وقت لاحق.

إقرأ المزيد
"الخوض في غرف الصدى خطر على الحياة".. وزير الخارجية النمساوي يدلي بتصريح لافت بشأن روسيا

وكان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا قد صرح في وقت سابق إن بلاده مستعدة لتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2024 إذا لم تتم الموافقة على ترشيح إستونيا.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر في سكوبيي، حيث يتعين على أعضاء المنظمة اتخاذ قرار بشأن ترشيح الدولة للرئاسة. وقد أعلنت روسيا أكثر من مرة عن عدم تأييدها لترشيح تالين، فيما تتخذ القرارات في المنظمة على أساس الإجماع.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا