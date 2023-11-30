"الخوض في غرف الصدى خطر على الحياة".. وزير الخارجية النمساوي يدلي بتصريح لافت بشأن روسيا

وصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ رفض الغرب التفاوض مع روسيا بأنه "خطر على الحياة".

جاء ذلك في تصريحات الوزير لموقع Puls24، حيث تابع أنه "لا ينبغي للغرب أن يرفض المفاوضات مع روسيا"، وقال: "نحن، الغرب، لا ينبغي لنا أن نخاف من الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الروس. أعتقد أن الميل إلى الخوض في غرف الصدى الخاصة بنا في السياسة الخارجية خطر على الحياة".

إقرأ المزيد

إضافة إلى ذلك، رحب شالينبرغ بقرار مقدونيا الشمالية ضمان حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيي، مضيفا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "لا تزال في أزمة"، إلا أنه أقر بأهمية المنظمة.

وكان من المتوقع في البداية أن تحلق طائرة لافروف عبر بلغاريا، لكن صوفيا رفضت السماح للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بدخول البلاد، ونتيجة لذلك، وصلت طائرة لافروف إلى مقدونيا الشمالية عبر اليونان.

وفي الاجتماع بسكوبيي، قد يجري وزير الخارجية الروسي اتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف. وبحسب لافروف، فقد تم تلقي مثل هذه الطلبات، لكن وزارة الخارجية لم تحدد مع من بالضبط.

المصدر: نوفوستي