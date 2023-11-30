بعد وصوله إلى قطر.. الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة في الطائرة (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل لقطات للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهو ينتظر عند باب الطائرة لدى وصوله إلى قطر، فيما تحدثت معلومات أنه انتظر لنصف ساعة قبل أن ينزل منها.

وحسب المعلومات فإنه عندما هبطت الطائرة، كانت السجادة الحمراء في انتظار الرئيس الألماني كما كان سفير برلين في الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد ذلك ممثل عن قطر لاستقبال الضيف الألماني.

وفيما لم يتم الإعلان عن السبب وراء تأخر شتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن طائرة شتاينماير هبطت أبكر قليلا من الموعد المحدد في برنامج الزيارة.

Was war da los bei der Ankunft in Katar? BuPrä Steinmeier wartete in Doha 25 Minuten im Flieger, bis ihn jemand von der katarischen Seite begrüßte.



Die Erklärung beiderseits: „Es war alles genau so geplant“.



Hmm, dafür fällt die Bild-Text-Schere aber etwas groß aus😉 pic.twitter.com/8qYW0tVjh1 — Rosalia Romaniec🇩🇪 🇵🇱 🇮🇹🇪🇺 (@RosaliaRomaniec) November 29, 2023

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الألماني خلال لقائهما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

أجريت اليوم مباحثات موسعة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تمحورت حول تعاون بلدينا في الاستثمار والطاقة. وتطرقنا لمستجدات الوضع في غزة، حيث شددنا معا على ضرورة استئناف مسار السلام الشامل في الشرق الأوسط وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. pic.twitter.com/aDEDVk7TyG — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 29, 2023

ووفق وكالة الأنباء القطرية، استعرض الجانبان، أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

وشدد أمير قطر على "أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية".

واختتم شتاينماير، جولته الشرق أوسطية في قطر، بعد أن زار أيضا إسرائيل وعمان.

المصدر: RT + وسائل إعلامية ألمانية