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بعد وصوله إلى قطر.. الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة في الطائرة (فيديو)

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بعد وصوله إلى قطر.. الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة في الطائرة (فيديو)
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انتشرت على مواقع التواصل لقطات للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهو ينتظر عند باب الطائرة لدى وصوله إلى قطر، فيما تحدثت معلومات أنه انتظر لنصف ساعة قبل أن ينزل منها.

وحسب المعلومات فإنه عندما هبطت الطائرة، كانت السجادة الحمراء في انتظار الرئيس الألماني كما كان سفير برلين في الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد ذلك ممثل عن قطر لاستقبال الضيف الألماني.

وفيما لم يتم الإعلان عن السبب وراء تأخر شتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن طائرة شتاينماير هبطت أبكر قليلا من الموعد المحدد في برنامج الزيارة.

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الألماني خلال لقائهما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، استعرض الجانبان، أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشترك.

وشدد أمير قطر على "أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وإيجاد حلول تضمن قيام الدولتين وفق القرارات الدولية والأممية".

واختتم شتاينماير، جولته الشرق أوسطية في قطر، بعد أن زار أيضا إسرائيل وعمان.

المصدر: RT + وسائل إعلامية ألمانية

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