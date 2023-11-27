الرئيس الألماني يعلن تقديم مساعدات لشاهد "صامت على ما حدث" في إسرائيل

زار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مستوطنة بئيري الإسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة، يرافقه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

وفي تصريح بعد الجولة، أعلن الرئيس الألماني عن منحة بمقدار 7 ملايين يورو لإعادة إعمار بئيري التي بناها مهاجرون يهود من ألمانيا، معتبرا أن "كيبوتس بئيري هي الشاهد الصامت على ما حدث هنا".

وأضاف: "ليس من السهل العثور على الكلمات لوصف ما سمعناه من أولئك الذين كانوا شاهدين على الأفعال، وجرائم القتل، والاغتصاب التي ارتكبتها حماس هنا في 7 أكتوبر"، مشيرا إلى أنه "تم بناء كيبوتس بئيري على يد يهود من ألمانيا، ومن المجر، ومن تشيكوسلوفاكيا. وبالتالي فإن الكيبوتسات جزء من التاريخ وهم يمثلون روح إسرائيل. ووجودنا هنا يعني أننا قادرون على أن نشهد إلى أي مدى تأثرت روح إسرائيل ودُمرت بسبب هجوم حماس على الشعب الإسرائيلي وعلى كيبوتس بئيري والكيبوتسات المجاورة".

المصدر: RT