أردوغان يدعو خلال اتصال مع غوتيريش لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة المقرر غدا الأربعاء.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال تطلعات المجتمع الدولي حيال الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومقترحات حل الأزمة الإنسانية، والجهود الرامية للسلام الدائم.

وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي وقانون الحرب والقانون الإنساني بشكل متهور، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة محاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها أمام القانون الدولي.

وأعرب الرئيس التركي عن تعازيه لغوتيريش في أكثر من 100 من موظفي الأمم المتحدة فقدوا أرواحهم خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ولفت إلى أن زيارة غوتيريش الشخصية لبوابة رفح الحدودية كانت مفيدة في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه النقطة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك لترؤس اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الحرب في قطاع غزة في 29 نوفمبر الجاري.

وأكد وانغ أن الصين تريد العمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط، داعيا العالم "للتحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

المصدر: RT