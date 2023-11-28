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الكرملين: "الناتو" يرى في روسيا خصمه ويضحّي بالشعب الأوكراني لمواجهتها

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الكرملين:
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن حلف "الناتو" يرى في روسيا خصمه ويضحي بالشعب الأوكراني لاحتوائها، وموسكو تدرك ذلك وتواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء:

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  • يعتبر "الناتو" روسيا خصما له وتأسس أصلا ليكون أداة للمواجهة مع روسيا وتم بناء هيكله بطريقة تجعله عنصر مواجهة وأداة لردع روسيا.
  • "الناتو" متمسك بخططه لاحتواء روسيا ويضحي بالشعب الأوكراني في الحرب ضد روسيا.
  • روسيا تدرك نوايا "الناتو" في المواجهة وتتحرك وفق الوقائع، والعملية الخاصة مستمرة.

وعلى صعيد آخر أضاف بيسكوف:

  • روسيا تواصل اتصالاتها مع نظرائها عبر "أوبك+".
  • يشارك الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع "مجلس الشعب الروسي العالمي" يوم الثلاثاء من سوتشي عبر الفيديو ويعقد اجتماعا حول القطاع الصحي في البلاد.

المصدر: نوفوستي، تاس

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