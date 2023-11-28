"الناتو" يبحث انتكاسات أوكرانيا والوضع في غزة

أقر سكرتير "الناتو" عشية اجتماع وزراء خارجية دول الحلف "بالوضع الصعب للجيش الأوكراني، وبخسائره الفادحة رغم الإمدادات الضخمة من الأسلحة ومختلف أشكال الدعم الغربي".

وردا على سؤال الصحفيين حول عدم إحراز تقدم في الهجوم المضاد الأوكراني والوضع في كييف، قال سكرتير "الناتو" ينس ستولتنبيرغ: "نشهد الآن قتالا عنيفا والوضع على طول خط المواجهة بأكمله وخاصة في الشرق، صعب للغاية، ونرى مستوى كبيرا من الخسائر".

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وأكد أن دول الحلف تواصل مساعدة كييف رغم عدم نجاح الجيش الأوكراني، حيث "لا بديل عن ذلك".

كما جدد التأكيد أن "الدعم العسكري لكييف سيعزز موقفها في مفاوضات السلام المحتملة".

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن "مسؤولية الحلف، منح ودعم كييف بأقوى موقف ممكن، لذلك نواصل تقديم الدعم".

وأشار إلى أنه "من غير المقبول أن يستهين "الناتو" وكييف بقدرات روسيا".

ويفتتح ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء في بروكسل اجتماعا سيستمر يومين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف، لبحث الوضع في أوكرانيا بعد فشل هجومها المضاد.

وسيكون الموضوع الآخر للاجتماع الوضع في الشرق الأوسط، وقال ستولتنبرغ إن الحلف كالاتحاد الأوروبي، يؤيد تمديد الهدنة أربعة أيام في قطاع غزة.

وأضاف: "نرحب بالاتفاق بين حماس وإسرائيل ونعتقد أن الهدنة بحاجة إلى التمديد لتقديم المزيد من المساعدات وإطلاق الرهائن".

وأعرب عن قلق الحلف إزاء الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، والسفن التجارية.

المصدر: نوفوستي