على ماذا تتجسس أمريكا وحليفتها؟.. خريطة لنشاط طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية في شرق المتوسط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خريطة تظهر نشاط طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية بين شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الحالي في شرق المتوسط.

والخريطة التي نشرها حساب Orion Intel عبر منصة X، قال إنه "منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، راقبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المنطقة عن كثب من خلال تواجد مكثف لرحلات ISR (الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع) في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح أن الخريطة تُظهر رحلات الطيران فوق المنطقة في الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2023.

Since the start of the Israel-Hamas war, the US and UK have kept a keen eye on the region with a heavy presence of ISR flights in the Eastern Mediterranean.



This map shows flights over the region from October 15th to November 5th 2023. pic.twitter.com/fTSFx0uz93 — Om Gothi | Orion Intel (@Orion__int) November 7, 2023

المصدر: RT