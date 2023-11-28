رئيس الوزراء اليوناني يبدي "استياءه" بعد قرار نظيره البريطاني إلغاء اجتماع ثنائي

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن استيائه من قرار نظيره البريطاني ريشي سوناك إلغاء اجتماع كان مقررا أن يبحثا فيه خلاف قديم بين البلدين حول رخاميات معبد البارثينون.

وقال ميستوتاكيس في بيان مقتضب: "أعرب عن استيائي من قيام رئيس الوزراء البريطاني بإلغاء لقائنا (المقرر ظهر الثلاثاء في لندن) قبل بضع ساعات فقط من انعقاده".

ولم يرغب مكتب رئيس الوزراء البريطاني سوناك بالإدلاء بأي تعليق حول الموضوع، وكان من المفترض أن يلتقي رئيسا الوزراء ظهر الثلاثاء في لندن التي يزورها ميتسوتاكيس منذ الأحد.

وقال رئيس الوزراء اليوناني إن "مواقف اليونان في قضية رخاميات البارثينون معروفة. كنت آمل أن تسنح الفرصة للتباحث فيها مع نظيري البريطاني"، وتابع ميتسوتاكيس "من يؤمن بعدالة وصوابية مواقفه لا يخاف أبدا من مواجهة الحجج".

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر حكومية قولها إن رئيس الوزراء البريطاني استاء على ما يبدو من تصريحات أدلى بها نظيره اليوناني لشبكة "بي بي سي" البريطانية يوم الأحد.

وكان ميتسوتاكيس قد اعتبر أن بقاء قسم من رخاميات البارثينون خارج اليونان أشبه بـ "شطر لوحة الموناليزا إلى نصفين"، وتابع: "ليست مسألة ملكية بالنسبة لي بل مسألة إعادة جمع الرخاميات الموجود قسم منها في متحف الأكروبوليس فيما القسم الآخر في المتحف البريطاني في لندن".

وكان متحدث باسم سوناك قد أشار في وقت سابق يوم الإثنين، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني "لا يعتزم" تسهيل إعادة المنحوتات الرخامية إلى أثينا.

وتطالب أثينا منذ عقود باسترداد منحوتات البارثينون الموجودة في المتحف البريطاني في لندن، إذ تشدد على أن المنحوتات تعرضت "للنهب" عندما كانت البلاد تحت الاحتلال العثماني.

وتؤكد سلطات لندن أن الاستحصال على المنحوتات حصل "عام 1802 بشكل قانوني" عبر الدبلوماسي البريطاني اللورد إلجين الذي باعها إلى المتحف البريطاني.

وقال الناطق باسم سوناك للصحافيين إن رئيس الوزراء كان دائما "ثابتا" في موقفه، ويعتبر أن رخاميات البارثينون "مهمة" للمملكة المتحدة التي "حافظت" على هذا التراث "لأجيال".

وتعرض معبد البارثينون الذي بني في القرن الخامس قبل الميلاد لتكريم الإلهة أثينا، للتدمير الجزئي والنهب العام 1687، وأعاد الفاتيكان في وقت سابق هذا العام إلى اليونان ثلاث منحوتات رخامية من معبد البارثينون كان قد احتفظ بها لقرون.

المصدر: الوكالة الفرنسية