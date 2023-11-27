متحف أمستردام يسلم كييف "الذهب السكيثي" العائد لتراث القرم

أعلن متحف ألارد بيرسون في أمستردام أنه نقل "مجموعة الذهب السكيثي" العائد لتراث شبه جزيرة القرم إلى كييف.

وجاء في بيان نشره المتحف: "تم نقل جميع القطع الأثرية المتبقية من معرض "شبه جزيرة القرم - الذهب وأسرار البحر الأسود"من متحف ألارد بيرسون إلى المتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا في كييف".

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يشار إلى أن هذه المجموعة الذهبية كانت معروضة في هولندا منذ عام 2014، في المتحف الأثري التابع لجامعة أمستردام تحت عنوان "شبه جزيرة القرم - جزيرة ذهبية في البحر الأسود".

وأضافت الوزارة الأوكرانية، أن المتحف الهولندي لن يتقاضى من سلطات كييف تكلفة تخزين المعروضات لمدة تسع سنوات.

في عام 2013، أرسلت أربعة متاحف في القرم، عندما كانت شبه الجزيرة تابعة لأوكرانيا، معرض "القرم – الجزيرة الذهبية في البحر الأسود " إلى بون، ثم إلى أمستردام.

وبعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014، اصطدمت هولندا بمشكلة الجهة التي يجب أن تعيد المجموعة إليها. في 26 أكتوبر 2021، قررت محكمة الاستئناف في أمستردام نقل مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا.

وفي يناير 2022، أرسلت متاحف القرم طعنا بالنقض إلى المحكمة العليا في هولندا، لكن المحكمة أيدت القرار.

ونددت الخارجية الروسية بقرار المحكمة في هولندا بشأن تسليم مجموعة "الذهب السكيثي" الأثرية لأوكرانيا واعتبرته بأنه "منحاز ويخلق سابقة خطيرة لن تمر دون رد".

المصدر: نوفوستي