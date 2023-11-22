كييف تعلن عن اتفاق مع متحف في هولندا بشأن ذهب السكوثيين

زعمت وزارة الثقافة الأوكرانية، بأن المتحف الهولندي سيسلم سلطات كييف مجموعة من الذهب السكيثي من متاحف شبه جزيرة القرم، والتي كان تم عرضها في أمستردام.

وجاء في بيان للوزارة تم نشره على فيسبوك: "توصلت الوزارة مع متحف Allard Pearson إلى اتفاقيات رسمية بشأن شروط إعادة معروضات تعود ملكيتها إلى أربع مؤسسات متحفية في القرم".

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ويشار إلى أن هذه المجموعة الذهبية كانت معروضة في هولندا منذ عام 2014، في المتحف الأثري التابع لجامعة أمستردام تحت عنوان "شبه جزيرة القرم - جزيرة ذهبية في البحر الأسود".

وأضافت الوزارة الأوكرانية، أن المتحف الهولندي لن يتقاضى من سلطات كييف تكلفة تخزين المعروضات لمدة تسع سنوات.

في عام 2013، أرسلت أربعة متاحف في القرم، عندما كانت شبه الجزيرة تابعة لأوكرانيا، معرض "القرم – الجزيرة الذهبية في البحر الأسود " إلى بون، ثم إلى أمستردام.

وبعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في عام 2014، اصطدمت هولندا بمشكلة الجهة التي يجب أن تعيد المجموعة إليها. في 26 أكتوبر 2021، قررت محكمة الاستئناف في أمستردام نقل مجموعة الذهب السكيثي إلى أوكرانيا.

وفي يناير 2022، أرسلت متاحف القرم طعنا بالنقض إلى المحكمة العليا في هولندا، لكن المحكمة أيدت القرار.

المصدر: نوفوستي