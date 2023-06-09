روسيا تتوعد هولندا بالرد على قرارها تسليم "الذهب السكيثي" لكييف

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قرار المحكمة في هولندا بشأن تسليم مجموعة "الذهب السكيثي" الأثرية لأوكرانيا منحاز، ويخلق سابقة خطيرة لن تمر دون رد.

وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية: "إن حكم المحكمة العليا في هولندا يخلق سابقة خطيرة أخرى تقوض الثقة بين مجتمعات المتاحف، وبالطبع لا يمكن تركه دون رد مناسب من جانبنا".

ووصفت الخارجية الروسية قرار المحكمة في هولندا بشأن نقل جزء من تراث شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بأنه متحيز، مؤكدة أن "الذهب السكيثي" هو جزء من التراث الثقافي لشبه جزيرة القرم، ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن المحاكم المنحازة إلغاء هذه الحقيقة التي لا جدال فيها، ومشيرة إلى أن "العدالة التاريخية ستحل".

وأيدت المحكمة العليا في هولندا قرار محكمة الاستئناف بأمستردام، بنقل مجموعة "الذهب السكيثي" الأثرية إلى أوكرانيا، وفقًا لحكم نُشر يوم الجمعة.

وفي 26 أكتوبر 2021، قررت محكمة الاستئناف في أمستردام نقل مجموعة "الذهب السكيثي" إلى أوكرانيا. وفي يناير 2022، رفعت متاحف القرم دعوى نقض أمام المحكمة العليا في هولندا.

المصدر: الخارجية الروسية