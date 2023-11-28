مسؤول أمريكي: بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية بحلول نهاية الأسبوع، كما سيتوجه إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28".

وقال المسؤول إن بلينكن "خلال هذه الاجتماعات في الشرق الأوسط، سيشدد على الحاجة لمواصلة توفير مساعدة إنسانية لغزة، وضمان الإفراج عن كل الرهائن وتعزيز حماية المدنيين في غزة، وعلى ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد على المدى الطويل، كما سيتطرق إلى الجهود المبذولة لاحتواء النزاع".

وأضاف أن بلينكن، سيزور تل أبيب "للقاء مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم سيتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

ولم يعلن المسؤول عن أي موعد محدد، فيما أوضح أن "من المفترض أن تحصل الزيارة لإسرائيل يوم الخميس، بعد أن يشارك بلينكن يومي الثلاثاء في اجتماع لحلف الناتو في بروكسل والأربعاء في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تستضيفه مقدونيا".

ووفق المسؤول الأمريكي "سيزور بلينكن يوم الجمعة دبي لمواصلة المباحثات الرامية إلى تجنب أي تصعيد للنزاع، وسيتواجد في الإمارات عدد كبير من المسؤولين للمشاركة في انطلاق قمة المناخ كوب28".

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المصدر: RT + أ ف ب