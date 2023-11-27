مشاهد تسليم "كتائب القسام" الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد تظهر تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكتبت "القسام" على حسابها في "تلغرام: "جانب من تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال".

وشهدت الدفعة الرابعة تسليم 11 أسيرا إسرائيليا من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وقبيل انتهاء مدة الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في يومها الرابع، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة"، كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

المصدر: RT