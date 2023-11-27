وزارة التعليم في داغستان تفتتح فصولا دراسية لتعليم الأطفال القادمين من غزة اللغة الروسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والعلوم في جمهورية داغستان الروسية، عن بدء تعليم الأطفال الذين وصلوا من قطاع غزة إلى الجمهورية، اللغة الروسية.

وجاء في بيان للوزارة عبر قناتها على "تلغرام": "افتتحت وزارة التربية والتعليم والعلوم في داغستان، فصولاً دراسية للأطفال القادمين من فلسطين، في مركز الاستجمام الذي يقيمون فيه. في البداية، سيتعلم الأطفال اللغة الروسية في مركز الاستجمام، ومن ثم سيتم إلحاقهم بالمدرسة".

وفي وقت سابق، قال وزير التربية والتعليم والعلوم في داغستان يحيى بوتشاييف إن الأطفال الفلسطينيين الذين وصلوا إلى المنطقة سيتم إلحاقهم بمدرسة وروضة أطفال في قرية غامياخ.

جدير بالذكر، أن ثلاث مجموعات من الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، وصلت إلى داغستان، بما مجموعه حوالي 150 شخصا، من بينهم أكثر من 70 طفلا، وهم حاليا يقيمون في أحد مراكز الاستجمام، بشكل مؤقت.

وأعلنت حركة "حماس"، أمس أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا لموقف روسيا.

واليوم الاثنين، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وتشارف الهدنة بين إسرائيل و"حماس" على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى والرهائن.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة المؤقتة السلطات الإسرائيلية 13 أسيرا من النساء والأطفال، و10 محتجزين من تايلندا وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا أسرى من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 أسيرا إسرائيلية و4 محتجزين تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 أسيرا إسرائيليا، إضافة إلى 4 محتجزين آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

المصدر: "سبوتنيك" + RT