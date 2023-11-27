بريطانيا تسجل أول حالة إصابة بشرية بسلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير

سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين، أول حالة إصابة بشرية بسلالة جديدة من فيروس أنفلونزا الخنازير (إتش1إن2).

وجاء في بيان وكالة الأمن الصحي البريطانية: "تم رصد إصابة بشرية بفيروس (إتش 1 إن 2) المشابه لفيروسات الإنفلونزا المنتشرة حاليا بين الخنازير في المملكة المتحدة، وهذه هي الحالة الأولى للإصابة بهذه السلالة بين البشر في المملكة المتحدة".

تم الكشف عن الفيروس نتيجة دراسة روتينية لأمراض الجهاز التنفسي لدى المريض المصاب.

وفي عام 2009، أصاب فيروس أنفلونزا الخنازير ملايين الأشخاص وكان سبب الأنفلونزا فيروس يحتوي على مادة وراثية من فيروسات كانت تنتشر بين الخنازير والطيور والبشر.

وقالت وكالة الأمن الصحي إنه بناء على معلومات أولية، فإن السلالة المسببة للعدوى التي تم رصدها في بريطانيا تختلف عن السلالة المكتشفة في حوالي 50 حالة إصابة بشرية أخرى أو نحو ذلك من السلالة التي تم رصدها في أماكن أخرى على مستوى العالم منذ عام 2005.

المصدر: نوفوستي